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Ракурс
Украинца задержали в России - ФСБ шьет шпионаж

Украинца задержали в России — ФСБ шьет шпионаж

23 авг 2021, 11:40
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Гражданина Украины задержали в российской Туле якобы за шпионаж. Такую информацию сегодня обнародовала ФСБ РФ. Украинец, по заявлениям российской стороны, пытался узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе с помощью вербовки работников оборонных предприятий.

ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным. Также Москва приплела к этому инциденту разведывательные службы Украины. Имя задержанного не разглашается. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения, — сообщили в ФСБ.


Против украинца возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Напомним, СБУ предупреждала, что накануне празднования Дня флага и 30-летия Независимости Украины Россия активирует пропагандистскую и диверсионную деятельность.

Источник: Ракурс


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