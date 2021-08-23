Украинца задержали в России - ФСБ шьет шпионаж

https://racurs.ua/n159144-ukrainca-zaderjali-v-rossii-fsb-shet-shpionaj.html

Ракурс

Гражданина Украины задержали в российской Туле якобы за шпионаж. Такую информацию сегодня обнародовала ФСБ РФ. Украинец, по заявлениям российской стороны, пытался узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе с помощью вербовки работников оборонных предприятий.

ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным. Также Москва приплела к этому инциденту разведывательные службы Украины. Имя задержанного не разглашается. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения, — сообщили в ФСБ.



Против украинца возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Напомним, СБУ предупреждала, что накануне празднования Дня флага и 30-летия Независимости Украины Россия активирует пропагандистскую и диверсионную деятельность.