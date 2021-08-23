Українця затримали в Росії — ФСБ шиє шпигунство

https://racurs.ua/ua/n159144-ukrayincya-zatrymaly-v-rosiyi-fsb-shyie-shpygunstvo.html

Ракурс

Громадянина України затримали в російській Тулі нібито за шпигунство. Таку інформацію сьогодні оприлюднила ФСБ РФ. Українець, за заявами російської сторони, намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння, зокрема за допомогою вербування працівників оборонних підприємств.

ФСБ стверджує, що громадянина України затримано на місці злочину. Також Москва приплела до цього інциденту розвідувальні служби України. Імені затриманого не зазначено. Українцеві загрожує до 20 років позбавлення волі.

Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння, — повідомили в ФСБ.



Щодо українця порушено кримінальну справу за ст. 276 КК РФ (шпигунство).

Нагадаємо, СБУ попереджала, що напередодні святкування Дня прапора та 30-річчя Незалежності України Росія активує пропагандистську та диверсійну діяльність.