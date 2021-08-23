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Ракурс
Дуда: Поляки с вами - мы знаем, как болит предательство союзников - Крымская платформа

Дуда: Польша с вами — мы знаем, как болит предательство и равнодушие союзников

23 авг 2021, 12:32
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Саммит «Крымской платформы» проходит в Киеве. В рамках мероприятия президент Польши Андже й Дуда 23 августа выступил с речью, в которой отметил, что Варшава никогда не признает оккупацию Крыма Россией.

Шановне панство. Дорогі друзі! Спасибі, пане президенте, за запрошення і можливість зустрітися з вами, — свою речь президент Польши начал на украинском языке.

Дуда отметил, что Польша хорошо понимает слово «оккупация», а ее граждане в советское время также пережили потерю имущества, достоинства, попытки стереть национальную идентичность.

Я четко хочу сказать нашим украинским братьям: «Поляки вас понимают, понимают вашу ситуацию, ваши чувства, ваши страдания. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — отметил Дуда.

Польский политик добавил, что сегодня Украина нуждается в международной солидарности, а встреча в рамках «Крымской платформы» подтверждает солидарность мирового сообщества.


Мы не признаем нелегальной оккупации и аннексии АР Крым и города Севастополя Россией… Мы понимаем, что значит, когда союзники тебя бросают в момент угрозы. Знаем, как болит равнодушие союзников. Мы это чувствовали в 1945 году, когда союзники предали нас, договорившись со Сталиным и оставили нас за железным занавесом Советского Союза… Мы много лет боролись с советской доминацией… Поэтому вопрос Крыма не является для нас равнодушным… Нам небезразлично топтание международного права, территориальной целостности и нарушение прав человека, — подытожил Дуда.

Источник: Ракурс


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