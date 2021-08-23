Дуда: Поляки с вами - мы знаем, как болит предательство союзников - Крымская платформа

https://racurs.ua/n159146-duda-polsha-s-vami-my-znaem-kak-bolit-predatelstvo-i-ravnodushie-souznikov.html

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Саммит «Крымской платформы» проходит в Киеве. В рамках мероприятия президент Польши Андже й Дуда 23 августа выступил с речью, в которой отметил, что Варшава никогда не признает оккупацию Крыма Россией.

Шановне панство. Дорогі друзі! Спасибі, пане президенте, за запрошення і можливість зустрітися з вами, — свою речь президент Польши начал на украинском языке.

Дуда отметил, что Польша хорошо понимает слово «оккупация», а ее граждане в советское время также пережили потерю имущества, достоинства, попытки стереть национальную идентичность.

Я четко хочу сказать нашим украинским братьям: «Поляки вас понимают, понимают вашу ситуацию, ваши чувства, ваши страдания. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — отметил Дуда.

Польский политик добавил, что сегодня Украина нуждается в международной солидарности, а встреча в рамках «Крымской платформы» подтверждает солидарность мирового сообщества.