Озброєні люди захопили український літак у Кабулі – МЗС

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Озброєні люди захопили український літак у Кабулі. Інцидент стався у неділю, 22 серпня, в аеропорту столиці Афганістану, котру наприкінці літа взяли під контроль бойовики радикального ісламістського руху Талібан. Міністерство закордонних справ України розповіло, за яких умов відбувалася евакуація наших громадян.

Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту, — зазначив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі «Громадському радіо».

З його слів, впродовж останнього тижня вся дипломатична служба на чолі з главою зовнішньополітичного відомства Дмитром Кулебою працювала у режимі «краш-тесту». Вчора вдалося вивезти з Кабула третій український літак, який увечері приземлився в «Борисполі». На його борту перебувало 98 пасажирів та п’ятеро членів екіпажу. Серед них — 41 українець та українка. Досі в Афганістані перебувають щонайменше 50 громадян України.

Нагадаємо, першим українським літаком 16 серпня вивезли 79 українців та іноземців. Згодом ще 153 громадяни попросили допомоги в поверненні додому. Частину з них — 83 осіб (зокрема й журналістів Wall Street Journal та «Радіо Свобода») — 22 серпня евакуював другий український евакуаційний борт — військовий літак Іл-76МД.

Джерело: «Громадське радіо»