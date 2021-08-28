Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевики ранили восемь военных на Донбассе. Фото: slovoidilo.ua

Боевики ранили восемь военных на Донбассе — заседание ТКГ не будет

28 авг 2021, 17:49
999

Обстрел Авдеевки пророссийскими боевиками на Донбассе обернулся ранениями и боевыми травмами восьми украинских военнослужащих.

Враг стрелял из минометов и артиллерии калибром 120 и 122 мм, это оружие запрещено минскими соглашениями. На требования Совместного центра по контролю и координации прекратить огонь противник не реагировал. Об этом 28 августа сообщила Украинская делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Представители украинской делегации отметили, что по линии ТКГ и МИД соответствующие ноты направлены в ОБСЕ. Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы не запланировано после сегодняшних событий.

Созыва внеочередного заседания подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова «нет», уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих, — пояснили в ТКГ.


Отмечается, что эскалацией на Донбассе россияне хотят не только спровоцировать огонь в ответ, но и сорвать соответствующие переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Напомним, 28 августа на Донбассе российские оккупанты открыли огонь со стороны оккупированного Спартака по Авдеевке. В результате агрессии один украинский военный получил осколочное ранение. Также в результате обстрела город был частично обесточен.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров