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Ракурс
На Донбассе от обстрелов погиб украинский военный. Фото: pershyj.com

На Донбассе от обстрелов погиб украинский военный

27 авг 2021, 16:20
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Война на Донбассе продолжается, а российские наемники нарушают режим прекращения огня. 27 августа вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

О действиях оккупантов сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.


За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, в августе российские террористические войска убили на Донбассе семерых украинских воинов. 24 августа штаб ООС сообщил о гибели в результате обстрела еще одного военного.

Источник: Ракурс


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