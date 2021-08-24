Террористы РФ убили защитника Донбасса

https://racurs.ua/n159166-terroristy-rf-ubili-zaschitnika-donbassa.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается. Российские боевики вчера снова нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил смертельное ранение.

Об этом сообщили на Фейсбук-странице оперативно-тактической группировки «Восток».

На месте происшествия работали представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Террористы также обстреливали позиции защитников Украины в полосе ответственности ОТУ «Восток» в Донецкой области.

По состоянию на 17.00 23 августа штаб Операции объединенных сил сообщал о трех нарушениях режима прекращения огня в течение дня. В частности, российские военные открывали огонь вблизи Водяного возле Донецка.

Кроме этого, у Широкино боевики применили «квадрокоптер» для дистанционного минирования территории. А на Луганщине заметили беспилотник типа «Орлан-10», который пересек линию разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона уведомила представителей миссии ОБСЕ. По состоянию на 7.00 24 августа нарушений режима «тишины» не зафиксировано, — говорится в утренней сводке штаба ООС.



Погибший 23 августа — шестая боевая потеря ВСУ с начала месяца.