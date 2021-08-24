Терористи РФ вбили захисника Донбасу

https://racurs.ua/ua/n159166-terorysty-rf-vbyly-zahysnyka-donbasu.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. Російські бойовики минулої доби вкотре порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав смертельне поранення.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Терористи обстрілювали позиції захисників України у смузі відповідальності ОТУ «Схід» на Донеччині. На місці події працювали представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Станом на 17.00 23 серпня штаб Операції об'єднаних сил повідомляв про три порушення режиму припинення вогню впродовж дня. Зокрема, російські військові відкривали вогонь поблизу Водяного неподалік Донецька.

Окрім цього, біля Широкиного бойовики застосовували «квадрокоптер» для дистанційного мінування території. А на Луганщині помітили безпілотник типу «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7.00 24 серпня порушень режиму «тиші» не зафіксовано, — йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.



Загиблий 23 серпня — шоста бойова втрата ЗСУ з початку місяця.