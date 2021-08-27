На Донбасі від обстрілів загинув український військовий. Фото: pershyj.com

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Війна на Донбасі триває, а російські найманці порушують режим припинення вогню. 27 серпня збройні формування РФ обстріляли позиції українських захисників.

В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав несумісне з життям поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Протягом минулої доби, 26 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, в серпні російські терористичні війська убили на Донбасі сімох українських воїнів. 24 серпня штаб ООС повідомив про загибель внаслідок обстрілу ще одного військового.