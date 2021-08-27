Росіянин у гідрокостюмі 20 км проплив до острова Японії в пошуках притулку

https://racurs.ua/ua/n159305-rosiyanyn-u-gidrokostumi-20-km-proplyv-do-ostrova-yaponiyi-v-poshukah-prytulku.html

Ракурс

Росіянин в гідрокостюмі приплив на японський острів Хоккайдо, щоб попросити притулку в Японії. Чоловік приплив з анексованого СРСР ще ву1945 році острова Кунашир (Курильські острови). Про це повідомили ЗМІ і офіційні особи Японії, пише «Голос Америки».

Громадянина Росії виявили в місті Сібецу на узбережжі Хоккайдо навпроти острова Кунашир. Як повідомляється, він проплив близько 20 км до Хоккайдо у пошуках притулку. Росіянина виявив місцевий мешканець минулого четверга. Регіональний відділ імміграційної служби в Саппоро заявив, що чоловік проходить співбесіду зі співробітниками імміграційної служби після того, як поліція провела попереднє розслідування. Влада Японії повинна визначити, чи має він право на тимчасове перебування в країні або ж може розраховувати на статус біженця. В імміграційній службі відмовилися назвати його ім’я та інші дані.

Нагадаємо, у 2018 році прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент РФ Володимир Путін призначили спецпредставників на переговорах щодо укладення мирного договору про анексовані Росією Курильські острови. Москва і Китай тоді обговорювали кількість островів, які можуть бути повернуті Японії, а також умови їх передачі. Раніше Кремль говорив про передачу тільки островів Шикотан і Хабомаї, в той час як в Токіо наполягали на переговорах щодо найбільш спірних островів (вони також мають стратегічне значення) — Ітуруп і Кунашир. Японія вимагала передачі всіх островів. Впродовж останніх шести років Путін і Абе провели кілька десятків безрезультатних зустрічей.

Незадовго до капітуляції Японії в 1945 році СРСР оголосив їй війну, захопивши північні території країни — Курильські острови. З тих пір Токіо оскаржує приналежність островів Ітуруп, Кунашир і Шикотан, а також групи дрібних островів Хабомаї. Протягом півстоліття Японія ці острови вважала окупованою РФ північною територією своєї країни, що входить до складу префектури Хоккайдо.