Данія повністю скасовує карантин – названо дату. Фото: depositphotos.com

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Карантин у Данії вирішили не продовжувати — влада повідомила про скасування обмежень, які були введені раніше під час пандемії. Карантинні обмеження офіційно закінчуються 10 вересня.

Коронавірус у країні більше не буде вважатися небезпечним захворюванням для суспільства. Про це заявив міністр охорони здоров’я Данії Магнус Хеуніке.

Рішення пов’язане з широкою підтримкою вакцинації серед населення, а також з жорстким контролем над епідемією. У МОЗ уточнили, що уряд без вагань прийме швидкі заходи, якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі функції в суспільстві.

У Данії повністю вакциновано близько 80% жителів старше 12 років, а більше ніж 85% пройшли часткову вакцинацію. З початку пандемії коронавірус в шестимільйонній країні був виявлений у понад 340 тис. осіб, близько 2,5 тис. пацієнтів померли від наслідків COVID-19.

Наразі в країні необхідно надавати довідки про вакцинацію або перенесене захворювання при відвідуванні громадських місць. Крім того, діють обмеження на нічний продаж алкоголю і чисельність учасників заходів в закритих приміщеннях. У громадському транспорті потрібно носити маски.

Нагадаємо, українцям дозволили в’їзд до Чехії — через кордон пропускатимуть тих, хто пройшов повний курс вакцинації.