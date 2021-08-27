Дания полностью отменяет карантин – названа дата. Фото: depositphotos.com

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Карантин в Дании решили не продлевать — власти сообщили об отмене всех остававшихся ограничений, ранее введенных в ходе пандемии. Карантинные ограничения официально заканчиваются 10 сентября.

Коронавирус в стране больше не будет считаться опасным для общества заболеванием. Об этом заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.

Решение связано с широкой поддержкой населением вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией. В Минздраве уточнили, что правительство без колебаний примет быстрые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в обществе.

В Дании полностью вакцинировано около 80% жителей старше 12 лет, а более 85% прошли частичную вакцинацию. С начала пандемии коронавирус в шестимиллионной стране был выявлен у более 340 тыс. человек, около 2,5 тыс. пациентов скончались от последствий COVID-19.

В настоящее время в стране необходимо предоставлять справки о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении общественных мест. Кроме того, действуют ограничения на ночную продажу алкоголя и численность участников мероприятий в закрытых помещениях. В общественном транспорте предписано ношение масок.

Напомним, украинцам разрешили въезд в Чехию — через границу будут пропускать тех, кто прошел полный курс вакцинации.