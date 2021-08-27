Следователи об Иловайске — россияне умышленно вели ВСУ в засаду

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Ракурс

Следствие по делу об Иловайской трагедии 2014 года считает, что кдарови российские офицеры умышленно завели подразделения Вооруженных сил Украины в засады в коридоре безопасности и расстреляли колонну.

Об этом на брифинге 27 августа сообщил начальник Департамента надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокуратуры Юрий Рудь.

Такой вывод следствие сделало на основании доказательств, полученных в уголовном производстве.

Вероломное убийство было спланировано Российской Федерацией заранее, — сказал Рудь.

Прокурор сообщил, что «осуществлялось соответствующее заманивание» — путем ведения переговоров и вхождение в доверие руководство ВС РФ фактически вводило в заблуждение и заманивало наших военнослужащих в так называемые «зеленые коридоры».

Цельб россиян было уговорить украинские подразделения согласиться на выход по безопасному коридору. Одновременно россияне обустраивали вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство.

Следствие располагает доказательствами того, что российские войска заходили в Украину с зарисованными значками на технике, чтобы никто не мог идентифицировать принадлежность боевой техники к ВС России.

Аналогичная ситуация была и в отношении конкретных подразделений, поскольку военныме не выдавали жетонов и документов. Целью этого было максимально затруднить идентификацию конкретных военнослужащих и их принадлежность к ВС РФ.

Ранее Киев направил в Международный уголовный суд материалы о фактах вероломного убийства украинских военных под Иловайском и при обороне Донецкого аэропорта.