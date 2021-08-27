Точку не ставили, Путину собираем отдельную папку — следователи о Иловайске

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В деле о Иловайской трагедии 2014 года Офис генерального прокурора не установил причинно-следственную связь между небрежностью украинского военного командования и гибелью бойцов АТО.

В то же время расследование этого дела еще продолжается и в случае наличия надлежащих доказательств в Офисе генпрокурора готовы объявить о подозрении и высшему руководству России.

Об этом на брифинге 27 августа сказал глава Департамента надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь.

По его словам, согласно норм международного права, существуют функциональные иммунитеты, к которым относятся президенты, руководители правительств и министры иностранных дел.

Украина — цивилизованное государство, которое уважает международное право. Мы собираем доказательства для сообщения о подозрении всем лицам, развязавшим войну против Украины. Как только появятся основания, мы все сделаем. Папка для Путина собирается, — ответил Рудь на вопросы журналистов.

По его словам, в июле 2020 года назначена третья комиссионная военная экспертиза, выводы которой ожидают в ближайшее время.

Эксперты должны дать ответы на то, какие конкретно действия должны были выполнить военные командиры при ведении боевых действий в обороне и выходе из окружения, какими конкретно нормативными актами это предусмотрено.

Следствие, по словам Рудя, установило ряд нарушений при подготовке документов и планировании Иловайской операции. Например, установлен факт игнорирования разведывательной информации о вторжении россиян и слабого реагирования на изменение оперативной обстановки.

Начальник департамента Офиса генпрокурора надеется на помощь Международного уголовного суда в Гааге в привлечении российских военачальников к ответственности и их осуждения.

По данным Офиса генпрокурора, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией.

В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1,6 тыс. боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

Напомним, что в конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайск. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

В результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.