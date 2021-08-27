Первые «капсульные плацкарты» показала "Укрзализныця"

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«Укрзализныця» показала новые плацкартные вагоны после капитального ремонта на выставке подвижного состава в Киеве. Боковые места в новых вагонах оснастили специальной шторкой, которая позволяет уединиться.

Также каждое пассажирское место теперь имеет розетку и светильник. Кроме этого, есть специальное отверстие для подачи свежего воздуха. Вверху установлен специальный экран с кнопкой вызова проводника. Этот экран сможет показывать скорость движения поезда и карту местности. На текущий момент «Укрзализныця» еще не ввела в эксплуатацию этот прототип поезда.

Напомним, в июне «Укрзализныця» сообщила об очередном трагическом инциденте, связанном с падением пассажиров с верхней полки поезда. На этот раз в поезде № 358 сообщением Рахов — Киев умер мужчина, который ночью упал с верхней полки.

В 2019 году пассажирке вследствие падения полки вместе с другой пассажиркой раздробило таз. Тогда «Укрзализныця» по итогам проверки заявила, что «верхняя полка не падала на женщину, а крепления не повреждены». Еще спустя год — в феврале 2020 года — во время поездки на поезде Киев — Бердянск на 60-летнюю женщину упала верхняя полка вместе с мужчиной, который на ней лежал. В результате инцидента женщине сломало позвоночник.