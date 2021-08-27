Убийство девочки на Харьковщине - 13-летнего подростка признали вменяемым

https://racurs.ua/n159298-ubiystvo-devochki-na-harkovschine-13-letnego-podrostka-priznali-vmenyaemym.html

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В деле об убийстве шестилетней девочки на Харьковщине обнародованы результаты психиатрической экспертизы подозреваемого — 13-летнего подростка из пгт Старый Салтов.

Эксперты установили, что на момент преступления он был в здравом уме.

Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознает свои действия и последствия от них, — отметила спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам представителя прокуратуры, ведомство подало ходатайство о продлении подозреваемому меры пресечения на 30 дней. Рассмотрение ходатайства состоится сегодня.

Напомним, вечером 28 июля на Харьковщине исчезла девочка. По словам ее матери, 6-летняя дочь около 18.00 самовольно ушла со двора дома, где находилась вместе с 13-летним соседским мальчиком. Домой ребенок не вернулся. Во время поисков около 23.50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней с признаками насильственной смерти — у нее были ушибы головы и лица. Полиция задержала подростка. Суд поместил его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.

Источник: «Интерфакс-Украина»