Вбивство дівчинки на Харківщині — 13-річного підлітка визнали осудним

https://racurs.ua/ua/n159298-vbyvstvo-divchynky-na-harkivschyni-13-richnogo-pidlitka-vyznaly-osudnym.html

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У справі про вбивство шестирічної дівчинки на Харківщині оприлюднено результати психіатричної експертизи підозрюваного — 13-річного підлітка із смт Старий Салтів.

Експерти встановили, що на момент злочину він був при здоровому глузді.

Психіатрична експертиза показала, що підозрюваний був осудним і усвідомлює свої дії і наслідки від них, — зазначив спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами представника прокуратури, відомство подало клопотання про продовження підозрюваному запобіжного заходу на 30 днів. Розгляд клопотання відбудеться сьогодні.

Нагадаємо, ввечері 28 липня на Харківщині зникла дівчинка. За словами її матері, 6-річна донька близько 18.00 самовільно пішла з двору будинку, де перебувала разом із 13-річним сусідським хлопчиком. Додому дитина не повернулася. Під час пошуків близько 23.50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті — у неї були забиття голови та обличчя. Поліція затримала підлітка. Суд помістив його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»