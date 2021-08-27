Нова хвиля COVID-19 в Україні вже почалася — лікар-імунолог

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Нова хвиля COVID-19 в Україні вже почалася. Таку думку висловив лікар-імунолог Андрій Волянський. Разом з тим, медик вважає, що локдауну в Україні можна уникнути.

Можливо, вдасться уникнути локдауну завдяки тому, що впродовж весняної хвилі вже значна кількість українців була інфікована та перехворіла. Ми припускаємо, що на сьогодні близько 40% населення України має антитіла, і швидше за все, для них ще одне інфікування не є реальним, — зазначив Волянський в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами лікаря, Україна вже перебуває в межах чергової хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію. Він додав, що погода і новий «Дельта» штам коронавірусу сприятимуть збільшенню кількості хворих.

Хвилі не буде в жовтні або листопаді, вона вже почалася. Вчорашні 66 летальних випадків і понад 2 тис. нових інфікованих про це красномовно говорять — хвиля вже настала, і найближчим часом буде значне зростання. Але, з огляду на вищесказане є шанси, що вона буде м’якшою, — підсумував лікар.

Разом з тим Волянський зауважив, що лікарі завжди розраховують на гірший варіант перебігу будь-якої хвороби й намагаються готуватися до найгіршого.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, впродовж 26 серпня в країні зафіксовано 2 тис. 32 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 127 дітей та 46 медпрацівників. З початку кампанії вакцинації проведено понад 8,6 млн щеплень.

Джерело: «Україна 24».