Коронавірус знову на злеті, нових хворих в Україні за добу понад 2 тисячі

https://racurs.ua/ua/n159280-koronavirus-znovu-na-zleti-novyh-hvoryh-v-ukrayini-za-dobu-ponad-2-tysyachi.html

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Кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби СOVID-19 в Україні знову різко зросла. За добу 26 серпня зафіксували 2 тис. 32 нових випадки COVID-19 і 66 летальних випадків.

В лікарні з коронавірусом потрапили 838 осіб, одужали 1 тис. 253 особи.

Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 рекордну кількість осіб — 173 тис. 435.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 млн 280 тис. 203 особи, померли 53 тис. 632.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

У листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун. Це спрогнозував головний державний санлікар України Ігор Кузін.

За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді, — сказав у четвер представник МОЗ.



Кузін зазначив, що нині найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних і західних областях України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.

Раніше у МОЗ повідомили, що люди з сертифікатами про вакцинацію зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну.