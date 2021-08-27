Коронавирус снова на взлете, новых больных в Украине за сутки более 2 тысяч

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Число выявленных случаев коронавирусной болезни СOVID-19 в Украине снова резко возросло. За сутки 26 августа зафиксировали 2 тыс. 32 новых случая COVID-19 и 66 летальных случаев.

В больницу с коронавирусом попали 838 человек, выздоровели 1 тыс. 253. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 рекордное количество человек — 173 тыс. 435.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 млн 280 тыс. 203 человека, умерли 53 тыс. 632.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун. Это спрогнозировал главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.

По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, — сказал в четверг представитель Минздрава.



Кузин отметил, что сейчас самая плохая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины, там фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.

Ранее в Минздраве сообщили, что люди с сертификатами о вакцинации смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.