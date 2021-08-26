Локдаун в ноябре - главный санврач раскрыл детали

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Локдаун в Украине могут ввести в ноябре, когда показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в областях приблизятся к «красной» зоне эпидемиологической опасности.

По тому сценарию, согласно которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, — отметил в интервью ВВС News заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, если украинцы будут делать прививки и соблюдать социальную дистанцию, локдаун в Украине можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Решение о локдауне принимает местная власть. Однако, по словам Кузина, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 значительно ухудшится, локдаун могут ввести на национальном уровне.

На вопрос, какой из регионов «накроет» первым, главный санврач ответил, что пока ухудшение наблюдается во всех областях. Однако больше всего страдает Восток и Запад страны — там фиксируют несколько больше больных, чем в других областях.

Все области на текущий момент находятся в «зеленой» зоне.

Напомним, карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели в прошлом году 12 марта. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в формат адаптивного карантина. Жесткий карантин действовал в Украине на праздники — с 8 по 24 января.

Источник: ВВС News