ИГИЛ взяла ответственность за взрывы в Кабуле, число жертв растет

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ИГИЛ, террористическая исламистская группировка, взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула — два взрыва прогремели 26 августа у входных ворот в аэропорт. Террористы также пообещали осуществить новые атаки.

Группировка ISIS-K (или «ИГИЛ в провинции Хорасан», как исламисты называют регион) враждует с Талибаном, считая представителей этого движения «неверными», и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами со США.

Первый взрыв прогремел в четверг неподалеку от группы беженцев возле одного из въездов в аэропорт. Второй — у отеля Barron. Об этом написал в Твиттер спикер Пентагона Джон Кирби.

Число жертв взрывов пока официально не называют, однако среди погибших и раненых есть как граждане Афганистана, так и американцы. Очевидцы рассказывают, что после взрывов раздалась стрельба. Об угрозе нападения афганского крыла ИГИЛ президент США Джо Байден предупреждал еще в начале этой недели.

Талибы заявили, что в результате взрывов погибли 13 человек, в том числе и дети. Других сообщений о жертвах пока нет.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон призвал людей отойти от ворот аэропорта из-за высокой вероятности нового теракта.

Обращаюсь ко всем нашим афганским друзьям: если сейчас вы находитесь у входа в аэропорт — идите и ищите убежище. Возможен второй взрыв, — написал Мартинон в Твиттере.



Напомним, Талибан настаивает, чтобы солдаты НАТО покинули Афганистан до 31 августа. Если этого не произойдет, талибы угрожают «последствиями». 15 августа войска радикального исламистского движения быстро захватили столицу Афганистана Кабул. Талибан заявил, что гражданам страны «ничего не угрожает» и анонсировал «всеобщую амнистию». Несмотря на это распространяются сообщения очевидцев об убийствах, пытках, казнях тех, кто сотрудничал с силами НАТО, и запрете женщинам ходить на работу и учебу.

Источник: ВВС