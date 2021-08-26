ІДІЛ взяло відповідальність за вибухи в Кабулі, кількість жертв зростає

https://racurs.ua/ua/n159270-idil-vzyalo-vidpovidalnist-za-vybuhy-v-kabuli-kilkist-jertv-zrostaie.html

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ІДІЛ, терористичне ісламістське угруповання, взяло відповідальність за теракт в аеропорту Кабула — два вибухи прогриміли 26 серпня біля вхідних воріт в аеропорт. Терористи також пообіцяли здійснити нові атаки.

Угруповання ISIS-K (або «ІДІЛ в провінції Хорасан», як ісламісти називають регіон) ворогує з Талібаном, вважаючи представників цього руху «невірними», і не визнає договір про припинення вогню, підписаний талібами зі США.

Перший вибух стався у четвер неподалік від групи біженців біля одного з в’їздів до аеропорту. Другий — біля готелю Barron. Про це написав у Твіттер спікер Пентагону Джон Кірбі.

Кількість жертв вибухів поки офіційно не називають, проте серед загиблих і поранених є громадяни Афганістану, так і американці. Очевидці розповідають, що після вибухів пролунала стрілянина. Про загрозу нападів афганського крила ІДІЛ президент США Джо Байден попередив ще на початку цього тижня.

Таліби заявили, що внаслідок вибухів загинуло 13 осіб, зокрема й діти. До лікарень Кабула вже привезли щонайменше 60 потерпілих. Інших повідомлень про жертви поки немає.

Посол Франції в Афганістані Давид Мартінон закликав людей відійти від воріт аеропорту через високу ймовірність нового теракту.

Звертаюся до всіх наших афганських друзів: якщо наразі ви перебуваєте біля входу в аеропорт — йдіть і шукайте притулок. Можливий другий вибух, — написав Мартінон у Твіттер.



Нагадаємо, Талібан наполягає, щоб солдати країн НАТО покинули Афганістан до 31 серпня. Якщо цього не відбудеться, таліби погрожують «наслідками». 15 серпня війська радикального ісламістського руху швидко захопили столицю Афганістану Кабул. Талібан заявив, що громадянам країни «нічого не загрожує" й анонсував «загальну амністію». Попри це ширяться повідомлення очевидців про вбивства, катування, страти тих, хто співпрацював з силами НАТО, та заборону жінкам ходити на роботу і навчання.

Джерело: ВВС