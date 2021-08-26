У Кабулі біля міжнародного аеропорту стався вибух

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Ракурс

В Афганістані знову неспокійно. Після кількох повідомлень про ймовірні теракти 26 серпня біля аеропорту Кабула стався вибух. Наразі невідомо, чи є травмовані, повідомили в Пентагоні.

Інформаційні агентства оприлюднили перші фото з місця підриву смертника біля східних воріт аеропорту.

ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що є поранені серед афганців, точне число потерпілих поки невідомо.

Вибух в Кабулі, імовірно, стався поруч з готелем Baron, де зупинялися британці.

Ми можемо підтвердити вибух поблизу аеропорту Кабула. Наразі неясно, чи є жертви, — повідомив речник Пентагону Джон Кірбі у Twitter.

За даними телеканалу ABC, вибух стався біля входу в аеропорт, де скупчилися тисячі афганців, які намагаються вибратися з країни.

Тим часом мережеве видання Conflict News відзначає, що в аеропорту стався «потужний вибух» і чути стрілянину.

Посол Франції в Афганістані заявив, що очікується другий вибух в районі аеропорту Кабула.

Просимо наших афганських друзів негайно залишити територію, — йдеться в повідомленні у Твіттер.

Напередодні Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія попереджали людей про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула. Громадян цих країн та інших людей, які хочуть виїхати з Афганістану, закликали покинути район летовища і знайти безпечне місце.

Зокрема Міноборони Великої Британії раніше розповіло ЗМІ про можливість організації вибуху з боку угруповання Isis-K, яку вважають пов’язаною з «Ісламською державою».

Попри попередження західних країн зранку 26 серпня в аеропорту та поблизу нього люди залишалися.

США заявили, що евакуація з Кабула триватиме.