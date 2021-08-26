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Ракурс
Поїзд перекинувся на Львівщині — затримується низка рейсів

Поїзд перекинувся на Львівщині — затримується низка рейсів (ФОТО)

26 сер 2021, 16:32
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Аварія на залізниці Львівщини сталася 26 серпня — там перекинувся вантажний поїзд Клепарів — Батьово, який зійшов з рейок на станції Глинна — Наварія. Внаслідок інциденту сталося сходження близько 20 вагонів.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що обійшлося без жертв, проте рух на цій ділянці залишається заблокованим. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі. На залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків сходження вагонів, в яких перевозили щебінь та залізну руду.

Наразі потяги рухаються парною колією. Через аварію затримуються пасажирські поїзди:

  • № 6 Херсон — Ужгород,

  • № 41 Дніпро — Трускавець,

  • № 46 Лисичанськ — Ужгород,

  • № 146 Ужгород — Львів,

  • № 807 Львів — Коломия.

Час запізнення: від 50 хв. до 1 год. 20 хв.


Відновити рух на ділянці Глинна — Наварія — Львів планують впродовж доби, змінювати маршрути пасажирських потягів «Укрзалізниця» не планує.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що під Полтавою вантажівка зіткнулася з поїздом, що призвело до затримки деяких рейсів.

Джерело: Ракурс


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