Поїзд перекинувся на Львівщині — затримується низка рейсів

https://racurs.ua/ua/n159265-poyizd-perekynuvsya-na-lvivschyni-zatrymuietsya-nyzka-reysiv-foto.html

Ракурс

Аварія на залізниці Львівщини сталася 26 серпня — там перекинувся вантажний поїзд Клепарів — Батьово, який зійшов з рейок на станції Глинна — Наварія. Внаслідок інциденту сталося сходження близько 20 вагонів.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що обійшлося без жертв, проте рух на цій ділянці залишається заблокованим. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі. На залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків сходження вагонів, в яких перевозили щебінь та залізну руду.

Наразі потяги рухаються парною колією. Через аварію затримуються пасажирські поїзди:

№ 6 Херсон — Ужгород,

№ 41 Дніпро — Трускавець,

№ 46 Лисичанськ — Ужгород,

№ 146 Ужгород — Львів,

№ 807 Львів — Коломия.

Час запізнення: від 50 хв. до 1 год. 20 хв.

Відновити рух на ділянці Глинна — Наварія — Львів планують впродовж доби, змінювати маршрути пасажирських потягів «Укрзалізниця» не планує.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що під Полтавою вантажівка зіткнулася з поїздом, що призвело до затримки деяких рейсів.