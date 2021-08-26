Поезд перевернулся на Львовщине - задерживается ряд рейсов

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Ракурс

Авария на железной дороге Львовщины произошла 26 августа — там перевернулся грузовой поезд Клепаров — Батево, который сошел с рельсов на станции Глинна — Навария. В результате инцидента произошел сход около 20 вагонов.

Пресс-служба «Укрзализныци» сообщает, что обошлось без жертв, однако движение на этом участке остается заблокированным. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети. На железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов, в которых перевозили щебень и железную руду.

Сейчас поезда движутся по парной колее. Из-за аварии задерживаются пассажирские поезда:

№ 6 Херсон — Ужгород,

№ 41 Днепр — Трускавец,

№ 46 Лисичанск — Ужгород,

№ 146 Ужгород — Львов,

№ 807 Львов — Коломыя.

Время опоздания: от 50 мин. до 1 часа. 20 мин.

Восстановить движение на участке Глинна — Навария — Львов хотят в течение суток, менять маршруты пассажирских поездов «Укрзализныця» не планирует.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что под Полтавой грузовик столкнулся с поездом, что привело к задержке некоторых рейсов.