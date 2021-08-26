«Коктейль Молотова» прилетел в офис омбудсмена в центре Киева

https://racurs.ua/n159264-kokteyl-molotova-priletel-v-ofis-ombudsmena-v-centre-kieva-foto-video.html

Ракурс

В Киеве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в офис омбудсмена Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Очевидцы происшествия сообщили, что после обеда 26 августа неизвестный мужчина бросил в дверь здания на улице Институтской бутылку с зажигательной веществом. После этого поджигателя задержали правоохранители.

При нем нашли другие взрывчатые вещества. В результате инцидента повредились двери здания.

В полиции Киева подтвердили инцидент, обстоятельства выясняются. Пострадавших нет.

Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал в Facebook короткое видео, где Денисова выходит на улицу и видит последствия события.

Она сообщила, что огонь удалось быстро потушить, никто не травмировался.