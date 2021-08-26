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Ракурс
«Коктейль Молотова» прилетел в офис омбудсмена в центре Киева

«Коктейль Молотова» прилетел в офис омбудсмена в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

26 авг 2021, 16:13
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В Киеве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в офис омбудсмена Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Очевидцы происшествия сообщили, что после обеда 26 августа неизвестный мужчина бросил в дверь здания на улице Институтской бутылку с зажигательной веществом. После этого поджигателя задержали правоохранители.

«Коктейль Молотова» прилетел в офис омбудсмена в центре Киева

При нем нашли другие взрывчатые вещества. В результате инцидента повредились двери здания.

В полиции Киева подтвердили инцидент, обстоятельства выясняются. Пострадавших нет.

«Коктейль Молотова» прилетел в офис омбудсмена в центре Киева

Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал в Facebook короткое видео, где Денисова выходит на улицу и видит последствия события.

«Коктейль Молотова» прилетел в офис омбудсмена в центре Киева


«Коктейль Молотова» прилетел в офис омбудсмена в центре Киева

Она сообщила, что огонь удалось быстро потушить, никто не травмировался.

Источник: Ракурс


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