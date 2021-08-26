Шесть регионов в зоне критического риска распространения COVID - эксперт

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. Шесть областей сейчас демонстрируют высокие показатели госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Самая худшая ситуация наблюдается на Буковине.

Критическим регионом является Черновицкая область… Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах… Более трети COVID-кроватей с кислородом заняты в этом регионе, — сказал во время брифинга руководитель Центра экономики охраны здоровья Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, в последние дни на Буковине уровень COVID-заболеваемости составляет 83 человека на 100 тыс. населения. В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций — 23,9 на 100 тыс. населения, а загруженность коек с кислородом — 36%.

Также в KSE сообщили, что в шести областях коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 превышает 5%. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.