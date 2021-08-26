"Мрию" сдвинули на 4 метра богатыри, которыми руководил Вирастюк, фото - Укринформ

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Украинские силачи установили мировой рекорд, сдвинув с места самолет «Мрия». Восемь богатырей потянули крупнейший в мире самолет АН-225 на четыре метра.

Как стало известно из видеотрансляции Федерации стронгменов Украины, действо происходило в аэропорту «Гостомель» под Киевом.

Силачам не помешал дождь, который добавил веса воздушному судну. Им удалось с первой попытки сдвинуть с места самолет, который вместе с топливом весит около 330 т. За минуту 13 секунд они протащили авиасудно на 4,3 м.

Достижение внесли в Книгу рекордов Украины, его готовятся зафиксировать и в статусе мирового достижения.

Рекорд приурочили к 30-й годовщине независимости Украины и 75-й годовщине производителя «Мрии» — госпредприятия «Антонов».

Действиями силачей руководил самый сильный человек планеты 2004 нардеп Василий Вирастюк.

«Мрию» потянули Денис Бережник (Хуст), Виталий Герасимов (Днепр), Денис Дубровский (Николаев), Сергей Конюшок (Киев), Богдан Ксенчук (Кривой Рог), Александр Лашин (Мариуполь), Сергей Пономарев (Киев), Владимир Рекша (Львов).

Ан-225 «Мрия» — самый большой в мире транспортный самолет, мировой рекордсмен грузоподъемности.