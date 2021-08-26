"Мрію" зрушили на 4 метри богатирі, якими керував Вірастюк, фото - Укрінформ

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Українські силачі встановили світовий рекорд, зрушивши з місця літак «Мрія». Восьмеро богатирів потягнули найбільший в світі літак АН-225 на чотири метри.

Як стало відомо з відеотрансляції Федерації стронгменів України, дійство відбувалося в аеропорту «Гостомель» під Києвом.

Силачам не завадив дощ, який додав ваги судну. Їм вдалося з першої спроби зрушити з місця літак, який разом з паливом важить близько 330 т. За хвилину 13 секунд вони протягли авіасудно на 4,3 м.

Досягнення внесли в Книгу рекордів України, його готуються зафіксувати і в статусі світового досягнення.

Рекорд приурочили до 30-ї річниці незалежності України та до 75-ї річниці виробника «Мрії» — держпідприємства «Антонов».

Діями силачів керував найсильніша людина планети 2004 року нардеп Василь Вірастюк.

«Мрію» потягнули Денис Бережник (Хуст), Віталій Герасимов (Дніпро), Денис Дубровський (Миколаїв), Сергій Конюшок (Київ), Богдан Ксенчук (Кривий Ріг), Олександр Лашин (Маріуполь), Сергій Пономарьов (Київ), Володимир Рекша (Львів).

Ан-225 «Мрія» — найбільший в світі транспортний літак, світовий рекордсмен вантажопідйомності.