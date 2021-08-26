Фургони Mercedes-Benz Citan. Фото: Mercedes-Benz

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Новий Mercedes-Benz Citan презентував німецький автовиробник — компактний фургон базується на платформі французького Renault Kangoo.

Зовні Citan відрізняється від Kangoo повністю новою передньою частиною кузова з характерним для сучасних Mercedes-Benz дизайном. Ззаду встановили особливі ліхтарі і бампер нової форми, а салон теж повністю від німецького концерну. Тут встановили фірмову мультимедійну систему MBUX. Про це повідомляється на ресурсі Daimler.

З конвеєра Mercedes-Benz Citan зійде у вантажній (Citan Van) і пасажирській (Citan Tourer) версіях зі стандартною і подовженою колісною базою, з підйомними або орними задніми дверима. Також у продажу повинен з’явитися вантажно-пасажирський варіант Mixto та електричний Mercedes-Benz eCitan з 102-сильним мотором й літій-іонною батареєю на 44 кВт-год.

Під капотом встановлять бензиновий 1,3-літровий турбомотор у варіантах на 102 і 131 к. с., а також 1,5-літровий турбодизель на 75, 95 і 116 к. с. Всі двигуни поєднуються з 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою роботизованою коробками передач. Фургон матиме лише передній привід.

Нагадаємо, автомобільна компанія Mercedes-Benz представила компактний сімейний семимісний кросовер EQB. Максимальний ріст пасажирів, які можуть сидіти на третьому ряді, скоротили зі 168 до 165 см.