Про стан Порошенка після облиття зеленкою повідомив депутат. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n159260-napad-na-poroshenka-stav-vidomyy-stan-eks-prezydenta.html

Ракурс

Петро Порошенко, колишній президент України та лідер «Європейської солідарності», унаслідок облиття зеленкою отримав опік очей другого ступеня.

Наразі невідомо, як це вплине на його зір. Про це повідомив колишній заступник глави Служби безпеки України і депутат Київської міської ради Віктор Кононенко в ефірі телеканалу «Прямий».

За словами Кононенка, перша спроба нападу на Порошенка була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути з мосту на Алеї Героїв Небесної сотні. Також депутат звернув увагу на те, що Управління держохорони чомусь зняло з охорони Порошенка трьох осіб. Кононенко стверджує, що 23 серпня УДО мало інформацію про те, що спеціально найняті молодики будуть атакувати Порошенка.

Тим часом адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що з Печерського районного відділу поліції відпустили чоловіка, який облив зеленкою Порошенка. Також затриманому не повідомляли про підозру.

Нагадаємо, 24 серпня на Хрещатику в Києві облили зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка. Інцидент трапився після Маршу захисників, коли нардеп прямував до Кабінету міністрів. Згодом поліція затримала нападника, яким виявився 22-річний житель Чернігівської області. Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували як хуліганство, слідчі відкрили кримінальне провадження.

В інциденті з зеленкою лідер «Європейської Солідарності» звинуватив президента Володимира Зеленського. Нардеп також вважає, що цей інцидент пов’язаний з його участю у Марші захисників. У посольстві США засудили інцидент, заявивши, що нападам на опозиціонерів немає місця в демократичній державі.