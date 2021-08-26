Самі ви такі — уряд жорстко відповів на інтеграційні заяви президента Естонії, фото - ЄП

https://racurs.ua/ua/n159259-sami-vy-taki-v-uryadi-jorstko-vidpovily-na-integraciyni-zayavy-prezydenta-estoniyi.html

Ракурс

В уряді обурилися інтерв’ю президента Естонії Керсті Кальюлайд, яка заявила про довгі терміни євроінтеграції України.

У інтерв’ю «Європейській правді» Кальюлайд сказала, що Україні «знадобиться 20 років роботи» для членства в ЄС, і що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території.

Від України на ці слова відповіла віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона цьому ж виданню заявила, що заява Кальюлайд є «спробою пояснити неготовність Євросоюзу до розширення неготовністю самої України до членства».

Стефанішина помітила у заяві президента Естонії «сигнал про неготовність ЄС до розширення».

Віце-прем'єр вважає, що визначення будь-яких строків приєднання Києва до ЄС не має конкретних розрахунків. Стефанішина повідомила, що швидкість інтеграції залежить і від ЄС, і від політичної волі країн-членів.

Сьогодні м’яч на стороні ЄС. Вважаю, що Україна має всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС, — цитує Стефанішину «Європейська правда».

Вона вважає, що зараз Україна демонструє хорошу динаміку виконання Угоди про асоціацію, а це дозволяє говорити з ЄС про інтеграцію в окремих секторах.

Урядовець у відповіді президенту Естонії також апелює до того, що в країнах НАТО і ЄС «забувають згадати, що жодна з них не проходила подібних структурних трансформацій без потужної зовнішньої підтримки».

Джерело: Європейська правда