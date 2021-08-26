Сами вы такие — в Кабмине жестко ответили на интеграционные заявления президента Эстонии

https://racurs.ua/n159259-sami-vy-takie-v-kabmine-jestko-otvetili-na-integracionnye-zayavleniya-prezidenta-estonii.html

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В правительстве возмущены интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявившей о длительных сроках евроинтеграции Украины.

В интервью «Европейской правде» Кальюлайд сказала, что Украине «понадобится 20 лет работы» для членства в ЕС, и Украина не может стать членом НАТО без деоккупации всей территории.

От Украины на эти слова ответила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она этому же изданию заявила, что заявление Кальюлайд является «попыткой объяснить неготовность Евросоюза к расширению неготовностью самой Украины к членству».

Стефанишина заметила в заявлении президента Эстонии «сигнал о неготовности ЕС к расширению».

Вице-премьер считает, что определение любых сроков присоединения Киева к ЕС не имеет конкретных расчетов. Стефанишина сообщила, что скорость интеграции зависит и от ЕС, и от политической воли стран-членов.

Сегодня мяч на стороне ЕС. Считаю, что Украина имеет все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, — цитирует Стефанишину «Европейская правда».

Она считает, что сейчас Украина демонстрирует хорошую динамику выполнения Соглашения об ассоциации, что позволяет говорить с ЕС об интеграции в отдельных секторах.

Чиновник в ответе президенту Эстонии также апеллирует к тому, что в странах НАТО и ЕС «забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки».

Источник: Европейская правда