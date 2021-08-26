За плагиат в дипломных работах смогут лишать степени бакалавра и магистра, фото - Детектор медиа

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За плагиат в выпускных научных работах студентов высших учебных заведений теперь могут лишать степени бакалавра и магистра.

О таком наказании из-за нарушения академической добродетели говорится в «Порядке отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации».

Этот документ 26 августа утвердили члены правительства на своем заседании, сообщил в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко.

Порядок определяет процедуру в случае выявления фактов нарушения академической добродетели (плагиат). Действие нормативного акта отныне распространяется на решение о присуждении таких степеней высшего образования — «младший бакалавр», «бакалавр», «магистр».

Отменить диплом и квалификацию вуз может за:

академический плагиат;

фабрикацию;

фальсификацию;

обман;

если окажется, что работа была подготовлена за взятку.

Нарушения будут выявлять специальные комиссии при вузах на основе сообщений, в которых указано имя и фамилися человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушении и доказательства. Обвиненный в плагиате может сам отказаться от диплома и пройти повторную аттестацию. Аннулировать могут диплом даже того вуза, который уже прекратил свое существование.

Весной 2021 года народные депутаты приняли закон, направленный на борьбу с плагиатом в диссертации (законопроект № 4667−1). Законом предусматривается, что диссертация должна быть написана соискателем самостоятельно.

Если же будет установлено наличие плагиата, фальсификации или фабрикации в диссертации, то степень доктора философии претендент не получит. Кроме того, если наличие плагиата будет установлено уже после принятия решения о присуждении ученой степени и выдаче диплома, то такое решение будет отменено.