Новый рекорд суточной смертности от коронавируса зафиксировали в России

Новый рекорд суточной смертности от коронавируса зафиксировали в РФ. Фото: kubnews.ru

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Ракурс

Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в Российской Федерации.

Суточный прирост новых зараженных коронавирусом составил 19 тыс. 630 случаев, а умерли за сутки 820 пациентов. Это максимум за все время пандемии. Больше всего умерших обнаружили в Москве — 54 человека, а 38 человек в Санкт-Петербурге. Еще 34 человека стали жертвами «ковида» в Краснодарском крае. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба.

Кроме того, 33 пациента скончались за сутки в Свердловской области, по 28 — в Пермском крае и Нижегородской области, 27 — в Воронежской области, 25 — в Ростовской области и Красноярском крае, 23 — в Челябинской области, 22 — в Самарской, 20 — в Саратовской области.

С начала пандемии в России зарегистрировали 6 млн 824 тыс. 540 случаев COVID-19, умерли 179 тыс. 243 лица, а 6 млн 92 тыс. 818 выздоровели.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новую волну пандемии коронавирусной болезни COVID-19 стоит ждать уже осенью. Сейчас ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Источник: «Интерфакс»