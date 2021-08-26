Новую волну пандемии коронавируса спрогнозировала ВОЗ. Фото: corvelva.it

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Новую волну пандемии коронавирусной болезни COVID-19 стоит ждать уже осенью.

Сейчас ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне. Об этом 26 августа сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, говорится в Twitter организации.

По его словам, сентябрь, октябрь и ноябрь станут критическим периодом для обеспечения готовности к предстоящей пандемии и организации мер реагирования на нее. Он добавил, что реальное число больных по всему миру существенно отличается от официальной статистики ВОЗ.

В июле специалисты Всемирной организации здравоохранения заявляли, что из-за распространения штамма «Дельта» достижения в борьбе с коронавирусом могут нивелироваться.

Напомним, американские ученые узнали, что эффективность вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson упала с 91% до 66%. Оказалось, что эти препараты стали не такими эффективными после появления индийского штамма «Дельта».