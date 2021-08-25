Эффективность вакцин упала на 25% после штамма «Дельта». Фото: medsprava.com.ua

https://racurs.ua/n159227-effektivnost-covid-vakcin-upala-na-25-posle-shtamma-delta.html

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Эффективность от вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson упала с 91% до 66%.

Эти препараты стали не такими эффективными после появления индийского штамма «Дельта». Это выяснилось после исследования, в котором приняли участие более 4 тыс. врачей из шести американских штатов. Об этом говорится в результатах исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщается на сайте ведомства.

Во время научного исследования медиков вакцинировали препаратами компаний Pfizer (65%), Moderna (33%) и Johnson & Johnson (2%). В ходе исследования доктора вынуждены были еженедельно сдавать тесты. В период с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года эффективность от вакцинации оценивали в 91%.

Однако после вспышек индийского штамма «Дельта» эффективность препаратов упала до 66%. Авторы исследования не исключают, что в будущем защита от вакцин будет ослабевать.

Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин, однако стойкое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации COVID-19, — заявили в CDC.

Напомним, в американской компании «Джонсон и Джонсон» заявили, что бустерная доза однодозовой вакцины Janssen вызывает быстрое и стойкое увеличение антител в девять раз выше, чем через 28 дней после прививки первичной однодозовой вакцины.