Зеленские пришли на банкет участников концерта ко Дню Независимости (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленские пришли на банкет участников концерта ко Дню Независимости, скриншот видео

https://racurs.ua/n159226-zelenskie-prishli-na-banket-uchastnikov-koncerta-ko-dnu-nezavisimosti-foto-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский и его жена Елена пришли 24 августа на банкет к участникам концерта, посвященного Дню Независимости Украины.

Офис президента сообщал, что президентская чета посетила шоу на стадионе НСК «Олимпийский».

Для участников грандиозного концерта впоследствии устроили в вип-ложе арены банкет.

Об участии президента и его жены в банкете стало известно после сториз певца Сергея Бабкина. Он в Инстаграм опубликовал двухминутное видео, на котором видно неформальное общение президентской четы с артистами.

Владимир и Елена Зеленская стояли в компании нескольких человек и держали в руках бокал с шампанским. Президент разговаривал с автором видео Бабкиным.

Кроме того, на видео можно заметить певиц Наталью Могилевскую и Олю Полякову, а также экс-заместителя Офиса президента Сергея Трофимова.