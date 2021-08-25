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Ракурс
Зеленские пришли на банкет участников концерта ко Дню Независимости, скриншот видео

Зеленские пришли на банкет участников концерта ко Дню Независимости (ФОТО, ВИДЕО)

25 авг 2021, 17:10
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Владимир Зеленский и его жена Елена пришли 24 августа на банкет к участникам концерта, посвященного Дню Независимости Украины.

Офис президента сообщал, что президентская чета посетила шоу на стадионе НСК «Олимпийский».

Для участников грандиозного концерта впоследствии устроили в вип-ложе арены банкет.

Об участии президента и его жены в банкете стало известно после сториз певца Сергея Бабкина. Он в Инстаграм опубликовал двухминутное видео, на котором видно неформальное общение президентской четы с артистами.

Зеленские пришли на банкет участников концерта ко Дню Независимости, скриншот видео

Владимир и Елена Зеленская стояли в компании нескольких человек и держали в руках бокал с шампанским. Президент разговаривал с автором видео Бабкиным.

Кроме того, на видео можно заметить певиц Наталью Могилевскую и Олю Полякову, а также экс-заместителя Офиса президента Сергея Трофимова.


Зеленские пришли на банкет участников концерта ко Дню Независимости, скриншот видео

Зеленские пришли на банкет участников концерта ко Дню Независимости, скриншот видео

Источник: Ракурс


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