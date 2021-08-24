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Ракурс
Ротару, Вакарчук и Джамала — трансляция праздничного концерта на НСК «Олимпийский»

Ротару, Вакарчук и Джамала — трансляция праздничного концерта на НСК «Олимпийский»

24 авг 2021, 21:13
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На НСК «Олимпийский» в Киеве 24 августа начался праздничный концерт «Независимость в нашей ДНК. День независимости страны». В шоу примут участие более 30 исполнителей, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Участниками шоу станут более 30 исполнителей: Джамала, Кристина Соловей, Арсен Мирзоян, Tayanna, Виктор Павлик, а также группы Океан Эльзы, KAZKA и GO_A и другие.


Вийдут на сцену НСК артисты оперы и балета, симфонический оркестр. Концерт состоит из четырех частей: музыкально-театрально-хореографическое действо, технологическая светло-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков.

«Ракурс» сообщал. что на концерт итальянского тенора Андреа Бочелли не пропустили всех желающих. Как оказалось, большое искусство не для простых смертных и на выступление оперного певца в Мариинском парке Киева ввели вход только для приглашенных.

Источник: Ракурс


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