Зеленые сопли нас не остановят — Порошенко об инциденте с зеленкой

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Ракурс

Петр Порошенко, лидер «Евросолидарности», обратился к президенту Владимиру Зеленскому после того, как его облили зеленкой в ​​центре Киева.

Политик считает, что этот инцидент связан с его участием в Марше защитников.

Порошенко призвал нынешнего украинского лидера не бояться десятков тысяч людей, которые собрались на Марш защитников.

Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой, — заявил он со сцены после окончания Марша защитников.

Порошенко также обвинил власть в пособничестве мужчине, который его облил зеленкой. Он заявил, что задержанного спрятали на Банковой.

Ранее в эфире «Прямой» нардеп Николай Княжицкий заявил, что хулигана задержали и повели в сторону Офиса президента, а не в отделение полиции.