Крым без воды — оккупанты возбудили дело об экоциде Киева

https://racurs.ua/n159192-krym-bez-vody-okkupanty-vozbudili-delo-ob-ekocide-kieva.html

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Оккупанты в Крыму продолжают страдать от недостатка воды и ищут виновных в этом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Дело завели по ст. 358 УК РФ (экоцид). Об этом 24 августа сообщила журналистам представитель ведомства Светлана Петренко.

Россияне считают, что после оккупации Крыма «неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией», нарушили Конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду и решили «нанести ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова».

Это сделали, по мнению следствия, путем перекрытия Северо-Крымского канала.

Ранее в Крыму оккупанты называли водную блокаду со стороны Украины терактом.

Весной 2014 года после оккупации полуострова на Херсонщине построили дамбу и с 26 апреля подача днепровской воды в канал прекратилась. Это существенно изменило водоснабжение Крыма и природу на полуострове.

В Следственном комитете России признали, что перекрытие Северо-Крымского канала повлияло на качество питьевой воды.

До оккупации Крыма Россией 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра.

Ранее представители Киева неоднократно сообщали, что значительное количество воды сейчас на полуострове потребляют оккупационные вооруженные силы РФ.