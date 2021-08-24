Крим без води — окупанти порушили справу про екоцид Києва

https://racurs.ua/ua/n159192-krym-bez-vody-okupanty-porushyly-spravu-pro-ekocyd-kyieva.html

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Окупанти в Криму продовжують потерпати від нестачі води і шукають винних.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про екоцид за фактом перекриття Північно-Кримського каналу з боку України.

Справу завели за ст. 358 КК РФ (екоцид). Про це 24 серпня повідомила журналістам представник відомства Світлана Петренко.

Росіяни вважають, що після окупації Криму «невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз'єднання Криму з Росією», порушили Конвенцію про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище і вирішили «завдати шкоди економічній, соціальній і екологічній обстановці Кримського півострова».

Це зробили, на думку слідства, шляхом перекриття Північно-Кримського каналу.

Раніше в Криму окупанти називали водну блокаду з боку України терактом.

Навесні 2014 року після окупації півострова на Херсонщині побудували дамбу і з 26 квітня подача дніпровської води у канал припинилася. Це істотно змінило водопостачання Криму і природу на півострові.

В Слідчому комітеті Росії визнали, що перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло на якість питної води.

До окупації Криму Росією 85% потреб місцевих жителів в прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра.

Раніше представники Києва неодноразово повідомляли, що значну кількість води нині на півострові споживають окупаційні збройні сили РФ.