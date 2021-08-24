Помер барабанник The Rolling Stones Чарлі Уоттс

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Ракурс

Барабанник британської рок-групи The Rolling Stones Чарлі Уоттс помер на 81-му році життя.

Телеканал Sky News 24 серпня розповів, що цю інформацію підтвердив агент музиканта. Уоттс помер в одній з лондонських лікарень.

Кілька британських ЗМІ зазначили, що недавно Уоттса оперували, тому він не брав участі в концертах групи.

У заяві про смерть Воттса йдеться, що він був «улюбленим чоловіком, батьком, дідусем і одним з найкращих барабанників свого покоління».

Уоттс спочатку працював графічним дизайнером і грав в лондонських клубах на ударних, де він і зустрів Міка Джаггера, Кіта Річардса і Брайана Джонса.

У 1963 році він приєднався до нової групи The Rolling Stones. Уоттс був не тільки барабанником рок-групи, але перший час і брав участь в оформленні обкладинок перших записів групи, а також сцени під час концертів.

Він фігурує в багатьох списках найбільш видатних барабанників в історії, який складають спеціалізовані музичні видання.