Умер легендарный барабанщик The Rolling Stones (ВИДЕО)

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Ракурс

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни.

Телеканал Sky News 24 августа рассказал, что эту информацию подтвердил агент музыканта. Уоттс умер в одной из лондонских больниц.

Несколько британских СМИ отметили, что недавно Уоттса оперировали, поэтому он не участвовал в концертах группы.

В заявлении о смерти Уоттса говорится, что он был «любимым мужем, отцом, дедушкой и одним из лучших барабанщиков своего поколения».

Уоттс сначала работал графическим дизайнером и играл в лондонских клубах на ударных, где он и встретил Мика Джаггера, Кита Ричардса и Брайана Джонса.

В 1963 году он присоединился к новой группе The Rolling Stones. Уоттс был не только барабанщиком рок-группы, но первое время также участвовал в оформлении обложек первых записей группы и сцены во время концертов.

Он фигурирует во многих списках самых выдающихся барабанщиков в истории, которые составляют специализированные музыкальные издания.