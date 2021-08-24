Кремль отказался от «Крымской платформы» — объяснение Лаврова

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Москва отклонила приглашение принять участие в «Крымской платформе», поскольку считает, что саммит имеет «циничную антироссийскую направленность». В РФ заявили, что участие отдельных стран и организаций в конференции является «посягательством на территориальную целостность».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова таким образом отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к «Крымской платформе».

В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации участвовать в участии в деятельности «Крымской платформы».

Не видим для себя возможности участия в данном политическом шоу из-за его циничной антироссийской направленности, — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» «пустой русофобской акцией».

Киев искусственно пытается эти настроения поддерживать, чтобы подыграть ультрарадикальным неонацистской явлениям в современной Украине. Этим явлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают лидеры западного мира, — заявил Лавров.

Захарова также предупредила страны, приехавшие на учредительный саммит «Крымской платформы», что Москва считает это «посягательством на территориальную целостность Российской Федерации».

Участие неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях, — заявила Захарова и пригласила «иностранных партнеров» посетить оккупированный Крым.

Напомним, что декларацию «Крымской платформы» одобрили 23 августа все участники саммита. Документ содержит обязательства рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Также впервые Россию на международном уровне признали государством-оккупантом.