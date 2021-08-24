Порошенко облили зеленкой — полиция рассказала о задержанном, фото - BBC-Украина

https://racurs.ua/n159189-poroshenko-oblili-zelenkoy-policiya-rasskazala-o-zaderjannom.html

Ракурс

Экс-президента Украины Петра Порошенко 24 августа возле станции метро «Крещатик» облили зеленкой.

Инцидент произошел на Аллее Героев Небесной сотни, у верхнего выхода метро «Крещатик». Когда Порошенко подошел к часовне Небесной сотни, в него попали зеленкой. Жидкость залила нижнюю половину лица главы «Евросолидарности» и левый глаз.

Правоохранители сообщили о задержании человека, облившего зеленкой бывшего президента. Это 22-летний житель Черниговской области.

Его действия квалифицированы как хулиганство, начато уголовное производство. Сейчас с парнем общаются следователи.

Напомним, что во второй половине дня 24 августа в сети появилось видео на котором Порошенко посреди улицы обращается к патрульной полиции за помощью, и они на своей машине забирают его с места происшествия.

Как рассказал в эфире «Прямой» нардеп Николай Княжицкий, Порошенко встретился с семьями Небесной сотни. Когда он оттуда уходил вместе с воинами и ветеранами АТО, какой-то неизвестный облил его зеленкой.

Напомним, что «зеленка в лицо» — распространенная практика «уличного» давления на политиков в Украине.

Например, в июле 2020 года зеленкой облили народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина после его заявления об «отсутствии суверенитета» в Украине.