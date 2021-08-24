Порошенка облили зеленкою — поліція розповіла про затриманого, фото - BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n159189-poroshenka-oblyly-zelenkou-policiya-rozpovila-pro-zatrymanogo.html

Ракурс

Екс-президента України Петра Порошенка 24 серпня біля станції метро «Хрещатик» облили зеленкою.

Інцидент відбувся на Алеї Героїв Небесної сотні, біля верхнього виходу метро «Хрещатик». Коли Порошенко підійшов до каплиці Небесної сотні, у нього влучили зеленкою. Рідина залила нижню половину обличчя голови «Євросолідарності» та ліве око.

Правоохоронці повідомили про затримання особи, яка облила зеленкою колишнього президента. Це 22-річний житель Чернігівської області.

Його дії кваліфіковані як хуліганство, розпочато кримінальне провадження. Наразі із чоловіком спілкуються слідчі.

Нагадаємо, що у другій половині дня 24 серпня в мережі з’явилося відео на якому Порошенко посеред вулиці звертається до патрульної поліції по допомогу, і вони на своїй машині забирають його з місця події.

Як розповів в ефірі «Прямого» нардеп Микола Княжицький, Порошенко зустрівся з родинами Небесної сотні. Коли він звідти відходив разом з воїнами і ветеранами АТО, якийсь невідомий облив його зеленкою.

Нагадаємо, що «зеленка в обличчя» — поширена практика «вуличного» тиску на політиків в Україні. Наприклад, у липні 2020 року зеленкою облили народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина після його заяви про «відсутність суверенітету» в Україні.