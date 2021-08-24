Бочеллі не для всіх — скандал на безкоштовному концерті у Києві

https://racurs.ua/ua/n159188-bochelli-ne-dlya-vsih-skandal-na-bezkoshtovnomu-koncerti-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

На концерт італійського тенора Андрпеа Бочеллі не пропустили усіх охочих. Як виявилося, велике мистецтво не для простих смертних і на виступ оперного співака у Маріїнському парку Києва запровадили вхід за запрошеннями.

Згодом частину людей таки пустили, але правоохоронці не прокоментували це рішення, повідомляє «Суспільне».

На виступ Бочеллі зібралися президент, політики, бізнесмени, зірки шоубізу. Для цього навіть перекрили Маріїнський парк і зробили вхід за запрошеннями.

Співачка Оля Полякова, наприклад, пройшла на концерт Бочеллі, не показавши жодного документа.

Вийшло так, що на безкоштовний концерт потрапити простим людям не вдалося.

Раніше анонсувалося, що для організації концерту було залучено благодійний фонд Modern Art Foundation, який спільно виступив співорганізатором. В анонсі писалося, що кожен гість концерту має можливість приєднатися до цього благодійного заходу, зробивши внесок для музею Івана Марчука.

Чимало людей прийшли через те, що думали, що вхід безкоштовний, але охоронці на вході повідомили, що виступ можна подивитися лише по запрошеннях, а фільмування виступу — заборонене.

Концерт Бочеллі в Києві на День Незалежності запланували, а початку серпня його анонсувало посольство України в Італії.

Виступ супроводжуватиме Національний симфонічний оркестр України і Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Джерело: Суспільне