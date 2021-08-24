Порошенка облили зеленкою на урочистостях в Києві

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Петра Порошенка облили зеленкою після Маршу захисників у центрі Києва. Вона потрапила на обличчя і залила око політика.

П’ятий президент України у цей момент покладав квіти на Алеї Героїв Небесної сотні, повідомляє журналіст і блогер Тарас Березовець. Інші джерела стверджують, що Порошенко йшов до будівлі Кабміну та інцидент стався поблизу станції метро «Хрещатик».

На кадрах видно, як Порошенко підходить до співробітника поліції. При цьому його сорочка і піджак забруднені в зеленці. Після розмови з поліцейським екс-президент України в супроводі охорони сів у машину і поїхав.

Прес-секретар голови Нацполіції Мар’яна Рева у коментарі УП повідомила, що інцидент трапився близько 17:10. Порошенка доставлено до відділу поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Згодом Рева додала, що ймовірного нападника затримала поліція.

За інформацією Реви, по медичну допомогу екс-президент поки не звертався. Раніше фракція партії п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність» не голосувала у Верховній Раді за ініційований лідером країни Володимиром Зеленським законопроект про великий державний герб України.

У «ЄС» пояснили, що члени політичної сили вважають законопроект недосконалим. Депутат Микола Княжицький заявив, що не слід голосувати за герб, на якому лев зображений з двома лівими ногами.